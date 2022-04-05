فيديو حصري.. جلال علام يحاور علي فرج وهانيا الحمامي أبطال مصر في الإسكواش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة:

أعلن الإعلامي جلال علام مقدم برنامج "مواقف وطرائف" ؛ عن تواجده في إنجلترا لحضور بطولة "علام برتش اوبن".

وقال علام في فيديو خاص عبر الخليج 365، إن أقدام المصريين راسخة في هذه البطولة منذ مرورا من "عبد الفتاح عمر حتى الأن لاعبنا "علي فرج".

وأوضح الإعلامي جلال علام، أن المباراة حضرها 3 آلاف متفرج، واحتفل الإنجليز بمرور 10 سنوات على التأييد المادي والمعنوي من الدكتور علام راعي البطولة.. معبرا عن سعادته بوجوده مع أبطال من الطراز الأول " "علي فرج، وهانيا الحمامي".

وفازت هانيا الحمامي على منافستها النيوزيلندية جويل كينج، في مباراة الدور نصف النهائي، بنتيجة 3-2، في مباراة استغرقت 71 دقيقة.

وقالت هانيا الحمامي في لقائها مع الإعلامي جلال علام، إنها بدأت ممارسة رياضة الإسكواش منذ عمُر 7 سنوات حتى تلك اللحظة وتتويجها ببطولة "علام" المفتوحة للاسكواش للمرة الأولى في تاريخها في ويبلغ عمرها الأن 21 عاما.. معبرة عن شعورها بالفخر بفوزها ببطولة علام الدولية للاسكواش.

وقال اللاعب علي فرج المصنف الثاني عالميًا بالمركز الثاني في ببطولة علام الدولية للإسكواش، اللتي أقيمت بالعاصمة الإنجليزية، أن حلمه الكبير بالفوز ببطولة كأس العالم و"بريتش أوبن".

أحرز علي فرج المصنف الثاني عالميًا المركز الثاني في ببطولة علام الدولية للإسكواش، والمقامة بالعاصمة الإنجليزية " لندن" في الفترة من من 28 مارس وحتى 3 إبريل المقبل.

وجاء فرج في المركز الثاني بعد خسارته من المصنف الأول عالميًا النيوزيلاندي بول كول بثلاثة اشواط نظيفة في مباراة استمرت لمدة 50 دقيقة.

وكانت نتيجة الاشواط كالتالي: (10-12), (6-11), (4-11).

وفي نهاية اللقاء، أعرب اللاعبان عن سعادتهما بالاهتمام الإعلامي تجاه رياضة الاسكواش الذي أصبح أفضل بكثير من الفترة الماضية.