ليتوانيا تطرد السفير الروسي على خلفية الحرب في أوكرانيا

فيلنيوس: أعلنت ليتوانيا الإثنين طرد السفير الروسي في فيلنيوس على خلفية الحرب في أوكرانيا والفظائع التي تتهم كييف وحلفاؤها الغربيون الجنود الروس بارتكابها.
وقال وزير الخارجية الليتواني غابرييليوس لاندسبيرغيس للصحافيين: "رداً على العدوان العسكري الروسي على أوكرانيا التي تتمتع بالسيادة والفظائع التي ارتكبتها القوات المسلحة الروسية في مدن أوكرانية محتلة من بينها بوتشا، قررت الحكومة الليتوانية تقليص التمثيل الدبلوماسي، وبالتالي سيتوجّب على سفير جمهورية روسيا الاتحادية المغادرة".
وجاء الرد سريعاً من وزارة الخارجية الروسية.
وقالت الناطقة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا لوكالة فرانس برس إن "اجراءات انتقامية ستلي ذلك" القرار بسرعة.
من جانبه، أشار لاندسبيرغيس إلى أن ليتوانيا ستغلق قنصلية موسكو في كلايبيدا وهي مدينة ساحلية 20 % من سكانها من أصل روسي.
وندد الوزير الليتواني بـ"مجزرة بوتشا" ووصفها بأنها "جريمة حرب".
وتتهم أوكرانيا القوات الروسية بارتكاب "مجزرة" بحق المدنيين خلال احتلالها المدينة، لكن الكرملين ينفي "بشكل قاطع" كل الاتهامات الموجهة إليه بارتكاب "إبادة جماعية" فيها.
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