04 أبريل , 2022 زيلينسكي زار بوتشا حيث تُتهم القوات الروسية بارتكاب «مجزرة» (أ ف ب). زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين مدينة بوتشا في ضاحية كييف، حيث تُتّهم القوات الروسية بارتكاب «مجزرة» في حق المدنيين ظهرت مشاهدها بعدما استعادها الجيش الأوكراني. وقال زيلينسكي مرتدياً سترة واقية من الرصاص ويرافقه عسكريون، متحدثاً إلى صحافيين من وسائل إعلام عدة بينها وكالة فرانس برس في أحد شوارع بوتشا المدمرة جراء المعارك «كل يوم حين يدخل مقاتلونا ويستعيدون مناطق، ترون ما يجري».

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