شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب سياسات السلطة و«حزب الله».. الحكومة اللبنانية تعلن الإفلاس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعد أن كان لبنان سويسرا الشرق تحول بسبب سياسات السلطة وحزب الله إلى دولة مفلسة وفاشلة، وبفضل حليفه «التيار الوطني الحر» تمكن الحزب من السيطرة على مفاصل الدولة اللبنانية إضافة إلى أن هذا الحزب حول البلد إلى قاعدة لتهريب المخدرات والممنوعات وبؤر للإرهاب، ومنصة للتهجم على الدول العربية والخليجية لقطع أوصال البلد بأشقائه وربطه بالمحور الإيراني.

وأمس أعلن نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي «إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي»، وقال الشامي في تصريح إعلامي «سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، ولا توجد نسبة مئوية محددة، للأسف الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان، ونريد أن نخرج بنتيجة، والخسارة وقعت بسبب سياسات لعقود، ولو لم نفعل شيئا ستكون الخسارة أكبر بكثير».

«حزب الله» هو الإفلاس

وعلق منسق «تجمع من أجل السيادة» نوفل ضو، في تصريح لـ«اليوم»: «لم يأت هذا الكلام ليضيف شيئاً لأنه في اليوم الذي أعلنت فيه حكومة حسان دياب التوقف عن الدفع، يعني أن الحكومة مجتمعة أعلنت أن لبنان مفلس، واليوم الذي يتفاوض فيه لبنان مع صندوق النقد الدولي على إعادة هيكلة المصارف على خطة لها علاقة بطريقة معالجة هذا الدين، من الواضح أن لبنان دولة مفلسة وعلى هذا الأساس يتم التفاوض».

يضيف ضو: «ما حصل بالأمس، أن نائب رئيس حكومة أعلن هذا الكلام أدى إلى بلبلة وانطباعات نفسية أكثر منها علمية، لأنه علمياً من الواضح أن ليس هنالك شيء جديد، لأنه في الوقت الذي لا تتمكن فيه الدولة من دفع المستحقات التي عليها، وعاجزة عن الاستيراد، وتسديد الرواتب ولا يوجد ليرة لبنانية في السوق، فمن الواضح أننا نتحدث عن واقع إفلاسي».

وشدد ضو على أن «حزب الله هو المسؤول عن كل الأمور التي وصلنا إليها وهي عملية تراكمية لا تزال مستمرة بمحاولة لنقل لبنان من مكان إلى مكان آخر»، خاتماً: «حزب الله هو الإفلاس، وبالتالي إذا كان الحزب يجر الأمور باتجاه إعلان لبنان دولة مفلسة لطرح اقتصاد بديل، لكنه لا يطرح اقتصاد دولة هو يطرح اقتصادا حزبيا وفئويا لا يبني دولة بأي شكل من الأشكال».

جعجع يحذر

من جهته حذر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الطائفة الشيعية، من غش «حزب الله»، وقال خلال تجمع انتخابي في معراب أمس، إن الاستحقاق النيابي للعام 2022 مغاير عن سابقاته، إذ إننا نخوض مواجهة كاملة وشاملة،.

وأكد جعجع أن أحدا لم يدعُ حزب الله لمكافحة الفساد، بل جل ما يُطلب منه عدم ممارسة الفساد وإيقاف التهريب بالدرجة الأولى وعدم سعيه من خلال قوته إلى إيصال أفسد الفاسدين إلى البرلمان للحصول على أكثرية ليحكم عبرها بالدرجة الثانية، محذرا الطائفة الشيعية من الغش الكبير الواضح المعالم في هذه المعركة من قبل حزب الله.

وجدد التأكيد أن أمام الناخب اللبناني خيارين؛ الأول: مشروع «حزب الله» وحلفائه الذي بات مكشوفا من الجميع، والثاني مشروعنا، وهو أصبح واضح المعالم وهدفه الخروج مما نتخبط به لبناء دولة لبنانية فعلية وليست صورية، لا يشوبها فاسدون ولا من أفسد، وتسعى إلى إعادة العلاقات العربية والدولية، فضلا عن تحريك عجلة الاقتصاد لنبدأ حياة طبيعية من جديد.