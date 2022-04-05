عدن - ياسمين عبد الله التهامي - روسيا تتوعد أوروبا وتتعهد بالرد على طرد دبلوماسييها من فرنسا

الثلاثاء 5 أبريل 2022

الخليج 365

توعدت روسيا بالرد على خطوات عدد من الدولة الأوروبية طرد العديد من الدبلوماسيين الروس.



وقررت فرنسا، الإثنين، طرد العديد من الموظفين الدبلوماسيين الروس، على غرار إجراء مماثل اتخذته ألمانيا.

وقالت الوزارة في بيان "أفعالهم تتعارض مع مصالح أمننا القومي، هذا التحرك جزء من مبادرة أوروبية".

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الخارجية الروسية قولها، إن موسكو سترد على قرار باريس.

وأفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن موسكو لن تقف مكتوفة الأيدي بعد قرار برلين طرد دبلوماسيين روس في وقت سابق من الاثنين.

وقالت لوكالة "تاس" في ردها على سؤال ذي صلة: "سنرد أيضا على هذا العمل الشرير للآلة السياسية الألمانية".

وكتبت السفارة الروسية في برلين على تلجرام، إن التقليص غير المبرر للطواقم الدبلوماسية في البعثات الروسية في ألمانيا، سيضيق المساحة التي تسمح بالحفاظ على الحوار بين بلدينا ما سيؤدي إلى مزيد من التدهور في العلاقات الروسية-الألمانية.

وكانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك قالت إن بلادها قررت طرد "عدد كبير" من الدبلوماسيين الروس على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وشددت بيربوك على أن هؤلاء الموظفين في السفارة الروسية يشكلون "تهديدا للذين يبحثون عن حماية عندنا".

وأفادت معلومات تلقتها وكالة "فرانس برس" بأن عدد الدبلوماسيين المطرودين يصل إلى أربعين.