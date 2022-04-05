عدن - ياسمين عبد الله التهامي - البيت الأبيض: روسيا تستعد لهجوم ضخم شرق أوكرانيا

الثلاثاء 5 أبريل 2022

الخليج 365

قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، إن روسيا تقوم بإعادة تموضع لقواتها بهدف تركيز هجومها على شرق أوكرانيا ومناطق بجنوبها.



يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان حاكم منطقة لوغانسك الموالية لروسيا شرق أوكرانيا، أن القوات الروسية تستعد "لشن هجوم ضخم" على القوات الأوكرانية في منطقة لوغانسك شرق أوكرانيا.

وأوضح مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جايك ساليفان، أن روسيا حاولت إخضاع أوكرانيا بكاملها وفشلت، أما الآن ستحاول السيطرة على أجزاء معينة من البلاد، مشيرا إلى أن هذه المرحلة الجديدة من الهجوم الروسي "قد تستمر أشهرا أو أكثر".

وفي وقت سابق، قال سيرغي غاداي، حاكم منطقة لوغانسك، في رسالة عبر الفيديو: "نرى معدات تصل من اتجاهات مختلفة، نرى الروس يعززون صفوفهم ويتزودون الوقود نحن ندرك أنهم يستعدون لهجوم ضخم".

وأضاف: "عمليات القصف تتكثف الليلة الماضية كانت هناك محاولة لدخول روبيجني (قرب لوغانسك) صدها مقاتلونا ودمر العديد من الدبابات، وكانت هناك عشرات الجثث" العائدة إلى جنود روس.

وتابع: "للأسف، قتل متطوعان أمس بانفجار لغم أو قذيفة مدفعية"، كما "تم قصف كنيسة وأصيب راهبان"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

ودعا الحاكم سكان المنطقة إلى المغادرة فورا، وقال في رسالته: "أرجوكم لا تترددوا. اليوم أجلي ألف شخص. أرجوكم لا تنتظروا حتى تقصف منازلكم".

يأتي ذلك، فيما تواجه روسيا اتهامات غربية بقتل عشرات المدنيين في بلدة بوتشا الأوكرانية، وهو الأمر الذي تنفيه موسكو، وتقول إنه "مجرد مسرحية".