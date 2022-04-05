عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سنرد بالنووي.. كوريا الشمالية تهدد جارتها الجنوبية

الثلاثاء 5 أبريل 2022

الخليج 365

هددت كوريا الشمالية جارتها الجنوبية "برد نووي" إذا ما تعرضت لهجوم من جانبها.



وقالت كيم يو جونج شقيقة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، إن بلادها لا تريد الحرب، لكن إذا اختارت جارتها الجنوبية مواجهة عسكرية أو قامت بضربة استباقية، فسيتعين على القوات النووية الشمالية الهجوم.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أن المسؤولة البارزة في الحكومة والحزب الحاكم قالت إن إدلاء وزير الدفاع الكوري الجنوبي بتصريحاته الأخيرة بشأن هجوم استباقي على الشمال كان "خطأ كبيرا جدا".

وفي وقت سابق، قال المبعوث الأمريكي المكلف بشؤون كوريا الشمالية، إن بلاده تريد "قرارا لمجلس الأمن" يكون بمثابة "رد حازم" على إطلاق بيونج يانج للصواريخ.

وأكد سونغ كيم، بعد لقائه في واشنطن نظيره الكوري الجنوبي نوه كيو-دوك ، أن عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية التي نفذت أخيرا بما فيها صاروخ عابر للقارات في أواخر مارس/ آذار "تنتهك بوضوح الكثير من قرارات مجلس الأمن الدولي.

وأضاف: "يجب أن نعمل معا لتقديم رد حازم على السلوك الاستفزازي لكوريا الشمالية".

وكثفت بيونج يانج تجارب الأسلحة في الأسابيع الأخيرة، وفي 24 مارس/ آذار، أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات في المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة لليابان.

وحاولت واشنطن عقب ذلك الاستحصال من الأمم المتحدة على قرار من شأنه تعزيز العقوبات ضد كوريا الشمالية لكنها فشلت امام معارضة الصين وروسيا.