روسيا تدعو مجددًا الجيش الأوكراني في ماريوبول لإلقاء السلاح والاستسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب أ)

دعت روسيا مجددًا الاثنين، القوات الأوكرانية في مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة إلى إلقاء أسلحتها.

وقال الميجور جنرال بوزارة الدفاع الروسية ميخائيل ميزينتسيف اليوم الاثنين، إنه يتعين على كتائب القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب مغادرة المدينة بأمان إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات كييف عبر ممر هروب صباح غد الثلاثاء. وقال ميزينتسيف "كل من يلقي أسلحته سيضمن حياته".

وأضاف إنه سيتم أيضا من جديد بذل الجهود لإجلاء المدنيين والرعايا الأجانب من المدينة إلى بر الأمان غدا الثلاثاء. وقال إن الجانب الأوكراني منع مرارا وتكرارا في الأيام الأخيرة إخراج الأشخاص من ماريوبول. ولم يتسن التحقق من المعلومات بشكل مستقل.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها مساء الاثنين، إنها دمرت في هجمات جديدة مستودعين للذخيرة ومستودعا للوقود فضلا عن مركزين للقيادة.

وأشارت إلى تقدم الانفصاليين الموالين لروسيا لنحو 2 كيلومتر في منطقة لوهانسك. ووفقا لروسيا، فإن 90% من منطقة لوهانسك لم تعد تحت السيطرة الأوكرانية.