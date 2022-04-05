واشنطن: روسيا ستركز هجماتها على شرقي وجنوبي أوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان اليوم الاثنين، إن روسيا بصدد تغيير استراتيجيتها العسكرية في حربها ضد أوكرانيا، وإنها ستشن هجوما سيستهدف على الأرجح شرق وجنوب البلاد.

وقال سوليفان إن روسيا تراجع أهدافها وإنها من الممكن أن تستغل نجاحات تكتيكية في استراتيجيتها الجديدة للترويج لرواية حول إحراز تقدم والتقليل من شأن إخفاقاتها العسكرية.

وأضاف سوليفان إن روسيا تستعد على الأرجح لنشر عشرات الكتائب التكتيكية الإضافية وعشرات الآلاف من الجنود على الخطوط الأمامية في المناطق الواقعة شرقي أوكرانيا.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن روسيا ستواصل على الأرجح شن ضربات جوية وصاروخية على باقي أنحاء البلاد خلال هذا الهجوم البري الجديد في شرق أوكرانيا لإلحاق أضرار عسكرية واقتصادية ونشر الرعب ، وأن أهدافها ستشمل مدنا مثل كييف وأوديسا ولفيف.

وقال سوليفان إن من المرجح أن تقاس المرحلة المقبلة بالأشهر بدلا من الأسابيع.