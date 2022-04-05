القبض على إرهابيين في صلاح الدين

قبضت خلية الإعلام الأمني في العراق، على إرهابيين اثنين في محافظة صلاح الدين شمالي بغداد، وقالت خلية الإعلام، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية، إنه من خلال المتابعة المستمرة والدقيقة لتحركات عناصر العصابات الإرهابية، تمكنت قوة من اللواء الثالث التابع لفرقة الرد السريع في وزارة الداخلية وبالتعاون مع قسم استخبارات الفرقة، من القبض
على اثنين من المطلوبين للقضاء وفق أحكام الإرهاب في قضاء طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين».
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