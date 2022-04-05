بوتين يعلق تأشيرات بلدان أوروبية

مجزرة بوتشا... حرب إعلامية وتراشق اتهامات بين روسيا والاتحاد الأوروبي تسارعت الأحداث بشكل كبير عقب الأنباء التي تم تداولها بالأمس حول مذبحة وإبادة جماعية في مدينة بوتشا الأوكرانية، ففي الوقت الذي... أبها : الوكالات أبها : الوكالات 03 رمضان 1443 هـ 03 رمضان 1443 هـ

رئيس سريلانكا يعيد تشكيل حكومته بدأ رئيس سريلانكا جوتابايا راجاباكسا إعادة تشكيل حكومته بتعيين وزير جديد للمالية، وسط أسوأ أزمة اقتصادية وسياسية تشهدها البلاد... أبها: الوكالات أبها: الوكالات 03 رمضان 1443 هـ 03 رمضان 1443 هـ

فلسطين: التصعيد الإسرائيلي خطر على أمن واستقرار المنطقة شدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية على أن التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية يحمل مخاطر كبيرة على الأمن والاستقرار في... رام الله: د ب أ رام الله: د ب أ 03 رمضان 1443 هـ 03 رمضان 1443 هـ

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