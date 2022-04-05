مشاورات باكستانية لتعيين حكومة تصريف الأعمال

طلب الرئيس الباكستاني، عارف علوي، من رئيس الوزراء عمران خان وزعيم المعارضة شهباز شريف ترشيح أسماء لتعيين رئيس حكومة تصريف أعمال، وذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء أن طلب الرئيس يأتي بعد يوم من حل مجلس النواب وإقالة خان لحكومته لتجنب التصويت على اقتراح لسحب الثقة.

3 أيام

يواصل خان مهام رئيس الوزراء حتى يتم تعيين من يخلفه لرئاسة حكومة لتصريف الأعمال، وسوف يعين الرئيس علوي أيضا رئيس الوزراء المؤقت بالتشاور مع خان وشريف، وفي حالة عدم اتفاق خان وشريف على اسم في غضون 3 أيام، يعود اختيار المرشح للجنة من 8 أعضاء في البرلمان، وسيرسل خان وزعيم المعارضة اسمي مرشحين للجنة لشغل منصب رئيس الوزراء.

حل رئاسي

حل علوي البرلمان الباكستاني الأحد بعد دقائق من رفض رئيس البرلمان اقتراحا لحجب الثقة لإقالة خان قبل أن يخضع الاقتراح حتى للتصويت في الجمعية الوطنية، حيث فقد حزب خان بالفعل أغلبيته، ووصف معظم المحامين والخبراء رفض الاقتراح بأنه خطوة غير دستورية.