رئيس سريلانكا يعيد تشكيل حكومته

بدأ رئيس سريلانكا جوتابايا راجاباكسا إعادة تشكيل حكومته بتعيين وزير جديد للمالية، وسط أسوأ أزمة اقتصادية وسياسية تشهدها البلاد منذ عقود من الزمن، وعين علي صبري وزيرا جديدا للمالية، ليحل محل باسل راجاباكسا الذي استقال من المنصب، بينما سوف يواصل جي إل بيريس مهام منصبه وزيرا للخارجية. ويشار إلى أن صبري هو أحد صانعي القرار الرئيسيين وسط استعداد الرئيس السريلانكي للحصول على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي. ويأتي التعديل الوزاري وسط أزمة النقص الحاد فى احتياطيات سريلانكا من الدولار، والتي أدت إلى فرض قيود على رأس المال وعلى الواردات. وقدم معظم وزراء حكومة سريلانكا استقالاتهم، أمس، وسط احتجاجات واسعة النطاق مناهضة للحكومة بسبب ارتفاع الأسعار.



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