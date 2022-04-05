زيلينسكي يرفض التفاوض مع روسيا

واشنطن: روسيا ستركز هجومها الآن على شرق أوكرانيا وجنوبها قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جايك ساليفان، الإثنين، إن روسيا «تقوم بإعادة تموضع لقواتها بهدف تركيز هجومها على شرق أوكرانيا... واشنطن: الوكالات واشنطن: الوكالات 03 رمضان 1443 هـ 03 رمضان 1443 هـ

مقتل 10 مدنيين وإصابة 46 في قصف على ميكولاييف قتل 10 مدنيين وأصيب 46 على الأقل في عمليات قصف استهدفت ميكولاييف الواقعة في جنوب أوكرانيا، على ما أعلن الإثنين رئيس بلدية المدينة... كييف: الوكالات كييف: الوكالات 03 رمضان 1443 هـ 03 رمضان 1443 هـ

7 قتلى و34 جريحا في قصف روسي بشمال شرق أوكرانيا قتل سبعة أشخاص وأصيب 34 آخرون في قصف روسي، الأحد، طال حيا سكنيا في خاركيف، المدينة الكبيرة في شمال شرق أوكرانيا، وفق ما أفادت النيابة... كييف: الوكالات كييف: الوكالات 02 رمضان 1443 هـ 02 رمضان 1443 هـ

خطر الألغام الأوكرانية يمنع السفن الأمريكية من البحر الأسود أعرب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ميخائيل بوبوف، عن قناعته بأن السفن الحربية الأمريكية لن تعود إلى البحر الأسود قبل زوال الخطر... موسكو: الوكالات موسكو: الوكالات 02 رمضان 1443 هـ 02 رمضان 1443 هـ

استمرار الحرب في أوكرانيا وروسيا تدمر مصفاة نفط بالقرب من أوديسا أعلنت روسيا الأحد، أنها دمرت مصفاة للنفط بالقرب من منطقة أوديسا الساحلية كانت تستخدم في تزويد القوات الأوكرانية بالوقود بالقرب من... موسكو الوكالات موسكو الوكالات 02 رمضان 1443 هـ 02 رمضان 1443 هـ

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