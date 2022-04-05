زيلينسكي يرفض التفاوض مع روسيا

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واشنطن: روسيا ستركز هجومها الآن على شرق أوكرانيا وجنوبها
قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جايك ساليفان، الإثنين، إن روسيا «تقوم بإعادة تموضع لقواتها بهدف تركيز هجومها على شرق أوكرانيا...
مقتل 10 مدنيين وإصابة 46 في قصف على ميكولاييف
قتل 10 مدنيين وأصيب 46 على الأقل في عمليات قصف استهدفت ميكولاييف الواقعة في جنوب أوكرانيا، على ما أعلن الإثنين رئيس بلدية المدينة...
7 قتلى و34 جريحا في قصف روسي بشمال شرق أوكرانيا
قتل سبعة أشخاص وأصيب 34 آخرون في قصف روسي، الأحد، طال حيا سكنيا في خاركيف، المدينة الكبيرة في شمال شرق أوكرانيا، وفق ما أفادت النيابة...
خطر الألغام الأوكرانية يمنع السفن الأمريكية من البحر الأسود
أعرب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ميخائيل بوبوف، عن قناعته بأن السفن الحربية الأمريكية لن تعود إلى البحر الأسود قبل زوال الخطر...
استمرار الحرب في أوكرانيا وروسيا تدمر مصفاة نفط بالقرب من أوديسا
أعلنت روسيا الأحد، أنها دمرت مصفاة للنفط بالقرب من منطقة أوديسا الساحلية كانت تستخدم في تزويد القوات الأوكرانية بالوقود بالقرب من...
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