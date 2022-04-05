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زيلينسكي يرفض التفاوض مع روسيا

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واشنطن: روسيا ستركز هجومها الآن على شرق أوكرانيا وجنوبها

قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جايك ساليفان، الإثنين، إن روسيا «تقوم بإعادة تموضع لقواتها بهدف تركيز هجومها على شرق أوكرانيا...

b555bb3098.jpgواشنطن: الوكالات
1b16527c1a.jpg03 رمضان 1443 هـ
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مقتل 10 مدنيين وإصابة 46 في قصف على ميكولاييف

قتل 10 مدنيين وأصيب 46 على الأقل في عمليات قصف استهدفت ميكولاييف الواقعة في جنوب أوكرانيا، على ما أعلن الإثنين رئيس بلدية المدينة...

icon-byline.pngكييف: الوكالات
icon-clock.png03 رمضان 1443 هـ
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7 قتلى و34 جريحا في قصف روسي بشمال شرق أوكرانيا

قتل سبعة أشخاص وأصيب 34 آخرون في قصف روسي، الأحد، طال حيا سكنيا في خاركيف، المدينة الكبيرة في شمال شرق أوكرانيا، وفق ما أفادت النيابة...

icon-byline.pngكييف: الوكالات
icon-clock.png02 رمضان 1443 هـ
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خطر الألغام الأوكرانية يمنع السفن الأمريكية من البحر الأسود

أعرب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ميخائيل بوبوف، عن قناعته بأن السفن الحربية الأمريكية لن تعود إلى البحر الأسود قبل زوال الخطر...

icon-byline.pngموسكو: الوكالات
icon-clock.png02 رمضان 1443 هـ

استمرار الحرب في أوكرانيا وروسيا تدمر مصفاة نفط بالقرب من أوديسا

أعلنت روسيا الأحد، أنها دمرت مصفاة للنفط بالقرب من منطقة أوديسا الساحلية كانت تستخدم في تزويد القوات الأوكرانية بالوقود بالقرب من...

icon-byline.pngموسكو الوكالات
icon-clock.png02 رمضان 1443 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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