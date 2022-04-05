بريطانيا: ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا “واضح جدا”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 5 أبريل 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس اليوم الاثنين إن من “الواضح جدا” أن القوات الروسية ارتكبت جرائم حرب بحق المدنيين في أوكرانيا.

وشاهدت رويترز أمس الأحد جثثا في بوتشا بينها جثة رجل على جانب طريق يداه مقيدتان خلف ظهره ومصابا برصاصة في رأسه. وقال نائب رئيس بلدية المدينة إن 50 قتيلا من السكان كانوا ضحايا عمليات قتل خارج نطاق القانون نفذتها القوات الروسية.

وقالت تراس في مؤتمر صحفي في بولندا “نشعر جميعا بالفزع من المشاهد في بوتشا، المجزرة والأدلة الواضحة على الجرائم الجنسية واستهداف المدنيين الأبرياء ومن الواضح جدا أن جرائم حرب ارتُكبت”.

وأضافت “أما فيما يتعلق بمسألة الإبادة الجماعية، فإنها مسألة تبت فيها المحاكم”

فريق دولي لجمع الأدلة في أوكرانيا

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة تدعم، بناء على طلب كييف، فريقا متعدد الجنسيات من ممثلي الادعاء الدوليين للمساعدة في جمع وتحليل الأدلة على الأعمال الوحشية في أوكرانيا بهدف السعي إلى مساءلة مرتكبيها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس للصحفيين “نتتبع الفظائع ونوثقها ونتبادل المعلومات مع المؤسسات التي تعمل من أجل محاسبة مرتكبيها”.

وانتشرت بمنصات التواصل الاجتماعي صور لعشرات الجثث والدمار الذي لحق شوارع بوتشا، في وقت أفادت تقارير إعلامية أوكرانية بالعثور على 57 جثة في أحد المقابر الجماعية بالمدينة.

وقد أعرب غوتيريش، في بيان صادر عن ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام، عن صدمته الشديدة “من صور المدنيين الذين قتلوا في بوتشا الأوكرانية”.

وأضاف أنه “من الضروري أن يؤدي تحقيق مستقل إلى مساءلة فعالة (حول مقتل المدنيين بالمدينة)”.