فرنسا تعتزم طرد 35 دبلوماسياً روسياً.. وموسكو تهدد بالرد

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 5 أبريل 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 4 - أبريل - 2022 11:40 مساءً

أفاد مصدر في وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الإثنين، بأن بلاده ستطرد 35 دبلوماسيا روسيا تتعارض نشاطاتهم مع مصالحها.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة هذه الخطوة تأتي في سياق نهج أوروبي. مسؤوليتنا الأولى تبقى ضمان سلامة الفرنسيين والأوروبيين.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الخارجية الروسية القول إن موسكو سترد على قرار باريس.

وفي خطوة مماثلة قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الإثنين، إن بلادها قررت طرد «عدد كبير» من الدبلوماسيين الروس على خلفية حرب أوكرانيا، في حين أفادت معلومات تلقتها وكالة «فرانس برس» بأن عددهم يصل إلى أربعين.

وشددت بيربوك على أن هؤلاء الموظفين في السفارة الروسية يشكلون تهديدًا للذين يبحثون عن حماية لدينا. وقد استقبلت ألمانيا أكثر من 300 ألف لاجئ أوكراني فروا من بلادهم منذ بدء الهجوم الروسي في 24 فبراير.

وتأتي عمليات الطرد هذه بعد إعلانات مماثلة في الأيام الأخيرة من دول عدة في الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت ليتوانيا اليوم الاثنين طرد السفير الروسي في فيلنيوس على خلفية الحرب في أوكرانيا والفظائع التي تتهم كييف وحلفاؤها الغربيون الجنود الروس بارتكابها.

وقال وزير الخارجية الليتواني غابرييليوس لاندسبيرغيس للصحفيين “ردا على العدوان العسكري الروسي على أوكرانيا التي تتمتع بالسيادة، والفظائع التي ارتكبتها القوات المسلحة الروسية في مدن أوكرانية محتلة من بينها بوتشا؛ قررت الحكومة الليتوانية تقليص التمثيل الدبلوماسي، وبالتالي سيتوجّب على سفير جمهورية روسيا الاتحادية المغادرة”.

وجاء الرد سريعا من وزارة الخارجية الروسية، إذ قالت الناطقة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا لوكالة الصحافة الفرنسية إن إجراءات روسية ستلي ذلك القرار بسرعة.

من جانبه، أشار لاندسبيرغيس إلى أن ليتوانيا ستغلق قنصلية موسكو في كلايبيدا، وهي مدينة ساحلية 20% من سكانها من أصل روسي.