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مجلس الأمن يرحب بإعلان الهدنة في اليمن

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الدمام - شريف احمد - رحب أعضاء مجلس الأمن بالدعوة التي أطلقها في 1 أبريل المبعوث الخاص للأمم المتحدة جروندبرغ لإعلان هدنة لمدة شهرين بشأن اليمن.

ودعا الأعضاء في بيان صحفي اليوم عقب جلسة مجلس الأمن المنعقدة بشأن اليمن جميع الأطراف إلى اغتنام الفرصة التي توفرها الهدنة، والعمل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لإحراز تقدم نحو وقف شامل لإطلاق النار وتسوية سياسية شاملة, وتحسين الاستقرار الإقليمي.

ورحبوا بمبادرة للمشاورات ( اليمنية -اليمنية ), دعماً لجهود الأمم المتحدة لإحراز تقدم نحو وقف شامل لإطلاق النار وتسوية سياسية شاملة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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