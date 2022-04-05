شكرا لقرائتكم خبر عن إيلون ماسك يستحوذ على أكبر حصة في أسهم تويتر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات نُشرت اليوم الاثنين في واشنطن أن عشق الملياردير إيلون ماسك لتطبيق تويتر لم يعد يتوقف على التغريد عليه لمشاركة أفكاره، وإنما اتسع ليستحوذ على حصة فيه. ووفقا لبيان لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، فإن صندوقا استثماريا، ماسك هو الأمين الوحيد عليه، يمتلك حاليا نحو 5ر73 مليون سهم في شركة التطبيق، ما يعني 2ر9% من ملكيتها. وتجعل هذه الصفقة من ماسك المالك المنفرد لأكبر حصة في أسهم تويتر. وارتفعت أسهم تويتر بـ 25% بعد أنباء الصفقة. وماسك مستخدم استثنائي لتويتر، وسبق أن عرض نفسه لانتقادات بسبب مشاركته عبر التطبيق لمعلومات أو آراء وُصفت بأنها تؤثر على السوق بشكل غير ملائم.