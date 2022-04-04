دخول سفينتي وقود إلى ميناء الحديدة كجزء من الهدنة

04 أبريل , 2022
سفينة في ميناء الحديدة اليمني (أرشيفية - رويترز)
دخلت سفينتان محمّلتان بالوقود لأول مرة منذ ثلاثة أشهر إلى ميناء الحديدة، وذلك في إطار هدنة بدأت السبت وتستمر لمدة شهرين قابلة للتجديد.
ووصلت إلى ميناء الحديدة سفينة البنزين قيصر، اليوم، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، وفي وقت سابق، أعلنت الشركة عن وصول سفينة أخرى تحمل اسم «سيبلاندر سافير».
ودخلت أول من أمس (السبت) هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد حيز التنفيذ، بحسب ما أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ. وتضمن بنود اتفاق الهدنة تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء كل أسبوع للمرة الأولى منذ 2016.
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