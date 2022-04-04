أبل تحث مستخدمي آيفون على تحديث هواتفهم

نيويورك: حثت أبل مالكي أجهزة آي فون وآيباد على تحديث أجهزتهم إلى أحدث إصدار من iOS وiPadOS حيث يعمل هذا التحديث على إصلاح عيب يوم الصفر في الهاتف الذكي والأجهزة اللوحية الشهيرة مع زيادة عمر البطارية.

و لا يقوم الإصدار الجديد من نظام تشغيل الأجهزة المحمولة الشهير iOS 15.4.1 بإصلاح المشكلات المتعلقة بعمر البطارية الضعيف الذي أصاب مستخدمي آي فون وآيباد فحسب، بل يقضي أيضًا على ثغرة يوم الصفر. و ثغرة "يوم الصفر" هي أسوأ نوع من الثغرات الأمنية لأنها تعني أنها معروفة بالفعل للمحتالين، ويتم استخدامها من قبلهم لخداع المستخدمين.

و نظرًا لأن الخلل الذي تم إصلاحه بواسطة iOS 15.4.1 معروف لدى الهاكرز، يجب عليك التوجه إلى تطبيق الإعدادات على جهاز آي فون أو آيباد، ثم الانتقال إلى عام> تحديث البرنامج لتنزيل أحدث إصدار من نظام التشغيل وتثبيته.

ووفقاً لشركة أبل، تم اكتشاف الثغرة الأمنية بواسطة "باحث مجهول". ووصفت شركة آبل الخلل في الملاحظات التي رافقت تحديث البرنامج قائلة "قد يكون أحد التطبيقات قادرًا على تنفيذ تعليمات برمجية عشوائية بامتيازات أبل".

ومن الشائع أن تكون الشركات غامضة بشأن عيوب يوم الصفر، حيث أن الإفراط في الكشف عن المشكلة قد يعلم الجهات الفاعلة السيئة الأخرى حول وجود الثغرة الأمنية. ومن المحتمل أن تظهر المزيد من التفاصيل بعد أن تتأكد أبل من أن معظم مالي آي فون وآيباد قد قاموا بالتحديث وتمت حمايتهم من الهجوم السيبراني، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.