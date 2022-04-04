ألمانيا تحذر من حملة تضليل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالبت الحكومة الألمانية الأشخاص المنحدرين من أصول روسية الذين يعيشون في ألمانيا بالاطلاع بشكل صحيح على مجريات الحرب في أوكرانيا.

وقال نائب المتحدث باسم الحكومة، فولفجانج بوشنر في برلين «تطلب الحكومة الألمانية من الناطقين بالروسية في ألمانيا الحصول على معلومات شاملة من مختلف وسائل الإعلام الوطنية والدولية لا ينبغي لأحد أن يصدق حملة التضليل الإعلامي الروسية بتصويراتها الساخرة والتهوينية».

وشارك حوالي 900 شخص في موكب سيارات يحمل أعلاما روسية في برلين، بهدف حماية للناطقين بالروسية.

لافروف يلتقي وفد الجامعة العربية

عقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اجتماعا مع مجموعة الاتصال الوزارية العربية بشأن الأزمة في أوكرانيا.

ووفقا لوكالة «تاس» الروسية، فإن الوفد يضم أمين عام الجامعة ووزراء خارجية كل من الجزائر ومصر والأردن والعراق والسودان.

وأكد حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة، بأن الجامعة مستعدة لتسهيل الجهود الرامية لإيجاد تسوية سياسية بين روسيا وأوكرانيا، ولفت إلى أن هذا هو سبب زيارة الوفد لموسكو.

العثور على 340 جثة قرب كييف

أفادت تقارير إعلامية أوكرانية بأنه تم العثور على نحو 340 جثة عقب وقوع مذبحة نفذتها القوات الروسية في بلدة بوتشا بالقرب من كييف.

وذكرت صحيفة أوكراينسكا برافدا، نقلا عن هيئة معنية بالجنازات القول «إنه تم جمع نحو 330 إلى 340 جثة»، وأضاف التقرير أن البحث مازال جاريا عن مزيد من الضحايا، حيث تم العثور على بعض الجثث مدفونة في الساحات الخلفية.

وأثارت صور الجثث، التي تم اكتشافها عقب انسحاب القوات الروسية من المنطقة، الفزع على مستوى العالم».