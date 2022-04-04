تسريبات الشاطر تفضح جرائم الإخوان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فضحت التسريبات الجديدة لزعيم جماعة الإخوان خيرت الشاطر، تورط الجماعية الإرهابية في قتل الجنود المصريين في «مذبحة رفح الأولى»، وسعيها لتدمير وأخونة المؤسسة العسكرية، فضلا عن علاقة الإخوان بالسلفيين الذين وصفهم مرشد الإخوان محمد بديع بـ»الشراذم».

وحمل مسلسل «الاختيار 3» الذي تنتجه المخابرات المصرية تسريبات تذاع للمرة الأولى لخيرت الشاطر ومحمد بديع في أول حلقتين له، وأثارت ردود فعل قوية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكشفت حقائق التنظيم الإخواني الإرهابي وكيف كان يخطط للسيطرة على مقاليد الحكم والاستيلاء على السلطة وتحقيق أهداف الجماعة بالتوسع بعيدا عن مفهوم الدولة، بداية من تدمير المؤسسة العسكرية الوطنية وتعيين أفراد تابعين لهم في كافة مؤسسات الدولة.

وفي الحلقة الأولى من مسلسل «الاختيار 3»، ظهر القيادي الإخواني خيرت الشاطر ملوحا بتكرار سيناريو ثورة 25 يناير في العام 2011 وحرق مقار الأمن الوطني، وبحسب التسريب قال الشاطر نصا «الأرض اللي كلنا مشيين عليها فيها شوك كتير داخلي وخارجي وبنحاول نتلمس طريق لن نسمح فيه بأي درجة من الدرجات لحدوث صدام، لأنني لما أصطدم بجهاز أمن الدولة معنديش مشكلة أنا ممكن أطلع مليون واحد ويحرقوا المقارات ويمسكوا الناس ويحبسوهم هم ويعملوا محاكمة شعبية».. وفقا لموقع (24) الإماراتي.

وحملت الحلقة أيضا العديد من الأحداث إبان حكم التنظيم الإرهابي، والتي كشفت عن العقل المدبر للجماعة الإرهابية خيرت الشاطر الذي كان سببا أساسيا في الإطاحة بالمشير طنطاوي وإحراج المؤسسة العسكرية بتدبير حادث رفح، بخلاف اعتراضه على تعيين اللواء عبدالفتاح السيسي الذي كان يشغل منصب مدير المخابرات الحربية في هذه المرحلة كوزير للدفاع، وكان ينوى تعيين شخصية أخرى تدين بالولاء له ويستطيع من خلالها تنفيذ ما يريد.

وكشفت التسريبات الاجتماعات السرية التي تجري بمقر مكتب الإرشاد يجمع بين المرشد وقياداته، سواء في يوم 3 يوليو 2013 خلال اجتماع خيرت الشاطر والمرشد محمد بديع، والتي أكد فيها الأول على أنهم يقومون بحشد الجماهير من المحافظات على مدار أسبوع إلى ميدان النهضة.

وفي الحلقة الثانية من المسلسل المخابراتي الذي يستحوذ على اهتمام المصريين، تم عرض تسريب جديد للقاء حقيقي جمع مرشد الإخوان محمد البديع، والرئيس الأسبق محمد مرسي والقيادي خيرت الشاطر، ودار فيديو اللقاء حول غضب تنظيم الإخوان من إعلان السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل ترشيحه رئيسا للجمهورية، وكان اللقاء يدور حول آلية تعامل الجماعة مع السلفيين بعد تلك الخطوة.

وخلال اللقاء قال خيرت الشاطر أنه دفع بالسلفيين العقلاء عن طريق الأصدقاء المشتركين لإقناع حازم صلاح أبو إسماعيل بالتزام الهدوء وإفهامه أنه طبقا للقانون لا يجوز ترشحه لأن والدته تتمتع بجنسية أجنبية.

ورد مرشد الإخوان محمد بديع خلال اللقاء قائلا «أنا عارف السلفيين كويس أكتر من أي حد، إحنا عاشرناهم قبل السجون وأثناء السجون وبعد السجن، فهم ليسوا يدا واحدة أو اتجاها واحدا، شراذم وقيادتهم لا تملك الأمر إلا على المجموعة اللي معاهم فقط، وأساؤوا للإسلام».

ثم استكمل خيرت الشاطر حديثه خلال اللقاء في سكوت تام لمحمد مرسي قائلا «بزرع ناس في وسطهم وبتابع كل تفاصيلهم ولما بلاقي معلومة بكلم أمن الدولة»، في إشارة للإبلاغ عنهم.

وأثارت تلك التسريبات ردود فعل واسعة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث علق عضو حركة تمرد السياسية وقت ثورة 30 يونيو محمد عبدالعزيز على تصريحات الشاطر حول الإبلاغ عن السلفيين باندهاش وقال «أنت بتقول يا بشمهندس خيرت».

فيما علق عبدالله الدريهم على تسريبات الشاطر قائلا: «مصر دولة وتتعامل مع الجميع بصفته «أما حضرة خيرت الشاطر وبديع شنو صفتهم اللي متعدين وملتفين على الدولة ويتخابرون مع جماعات أو دول؟»

جماعة الإخوان في مصر:

