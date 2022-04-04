3 رحلات جوية تعيد الحياة لمطار صنعاء

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وهبطت رحلة جوية مدنية غير دبلوماسية بمطار صنعاء الدولي في العاشرة والنصف صباحا، وأعلنت ميليشيات الحوثي الإرهابية أن وثائق السفر الصادرة عن مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في صنعاء، ستكون مقبولة خلال الرحلات الجوية المرتقبة، وفرضت شروطا محددة للسفر عبر لجانها الطبية.
ووضعت الميليشيات شروطا صارمة أمام المواطنين الراغبين في السفر عبر مطار صنعاء الدولي إلى مصر والأردن، وفق اتفاق الهدنة بين الحكومة الشرعية والميليشيات، واشترطت التوجه إلى اللجنة الطبية العليا التابعة لوزارة الصحة في حكومة الميليشيات غير المعترف بها، لأخذ موافقة رسمية.
وفي السياق حملت وزارة الخارجية اليمنية ميليشيات الحوثي مسؤولية إغلاق مطار صنعاء الدولي طوال السنوات الماضية نتيجة استخدامه لأغراض عسكرية ورفض كافة المقترحات لإعادة تشغيله، وقالت الخارجية في بيان «إنها وافقت على الهدنة الأممية، من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية على الشعب اليمني».
من جهته، قال السياسي والسفير اليمني السابق عبدالوهاب طواف «إنه لا وجود للهدنة في اليمن إلا في وسائل الإعلام أما الجبهات فهي مشتعلة»، وكتب على تويتر معلقا على هدنة الأمم المتحدة بين طرفي الصراع في اليمن والتي بدأ سريانها السبت الماضي «الهدنة موجودة في وسائل الإعلام وخطابات السفراء، أما الجبهات، فهي مشتعلة»، وتابع طواف متحدثا عن الحوثيين «كالعادة لا يؤمنون إلا بالقتال، وإن وافقوا على هدنة، فهي وسيلتهم المفضلة، لالتقاط أنفاسهم وتعزيز صفوفهم ومن ثم العودة للقتال».
من جانب آخر بدأ بالعاصمة المؤقتة عدن توزيع الدفعة الثامنة من منحة المشتقات النفطية السعودية المقدمة من الأشقاء في المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لدعم محطات الكهرباء، ووصلت مطلع أمس الأول إلى ميناء الزيت بالعاصمة عدن الدفعة الثامنة من منحة المشتقات النفطية السعودية، وتقدر بـ 60 ألف طن متري من الديزل و25 ألف طن متري من المازوت، كما تتزامن الدفعة الثامنة من المنحة السعودية مع مطلع أشهر الصيف التي تمثل ذروة الاستهلاك الكهربائي مع ارتفاع درجات الحرارة.
وكان للمنحة السعودية التي بلغت ثماني دفعات بإجمالي 684 ألف طن متري دورا رئيسا في حل مشكلة الانقطاعات المتكررة للكهرباء.
مشاهدات يمنية:
- رئيس الوزراء اليمني معين عبدالحق: صمود وقف إطلاق النار عامل رئيس لاستمرارية الهدنة وفرصة جديدة لمسار السلام.
- مقتل امرأة في انفجار لغم حوثي في محافظة البيضاء وسط اليمن.
- ميليشيات الحوثي الإيرانية تواصل اقتحام مساجد في مناطق سيطرتها وإغلاقها لمنع صلاة التراويح وإصدار تعميم لأئمة المساجد ببث خطب المدعو عبدالملك الحوثي.
- تحاول ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران فرض شعائرها ومعتقداتها الطائفية والمذهبية بقوة السلاح على المجتمع، عبر اقتحام المساجد وانتهاك قداستها.
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