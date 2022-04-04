شكرا لقرائتكم خبر القبض على إرهابيين في صلاح الدين العراقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق أمس القبض على إرهابيين اثنين في محافظة صلاح الدين (180 كلم شمال بغداد).

وقالت في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه «من خلال المتابعة المستمرة والدقيقة لتحركات عناصر العصابات الإرهابية، تمكنت قوة من اللواء الثالث التابع لفرقة الرد السريع في وزارة الداخلية وبالتعاون مع قسم استخبارات الفرقة، من القبض على اثنين من المطلوبين للقضاء وفق أحكام الإرهاب في قضاء طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين».

وأضافت أنه تم تسليم المقبوض عليهما إلى جهة الطلب.