الرئيس الجزائري يعفو عن 70 معتقلا

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كان الحراك الشعبي في الجزائر اندلع في 22 فبراير 2019، حيث تسبب في استقالة الرئيس الجزائري السابق الراحل عبدالعزيز بوتفليقة مطلع أبريل من نفس السنة، وتراجع زخم الحراك مع انتخاب عبدالمجيد تبون.
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