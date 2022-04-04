شكرا لقرائتكم خبر أشتية: التصعيد الإسرائيلي يحمل مخاطر كبيرة للمنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية أمس إن «التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية يحمل مخاطر كبيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة».

وحمل في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة رام الله، إسرائيل «كامل المسؤولية عن التبعات الخطيرة الناتجة عن التصعيد ضد الفلسطينيين».

وقال إن «ما شهدته الأراضي الفلسطينية خلال الأيام الماضية من تصعيد الاحتلال لاعتداءاته ضد أبناء شعبنا بالقتل والتنكيل والاعتقال وإطلاق أيدي المستوطنين لارتكاب الجرائم، ينطوي على مخاطر كبيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة».

وأضاف أن ذلك «يستدعي تدخلا من الأسرة الدولية لوقف تلك الاعتداءات ووضع حد لمواصلة المتطرفين انتهاك حرمة المسجد الأقصى، خاصة في ضوء التحضيرات الجارية لاقتحام المسجد خلال شهر رمضان»، واعتبر أن «تبرير إسرائيل لعمليات القتل التي تمارسها ضد أبناء شعبنا بأنهم قنابل موقوتة يحمل نذر تصعيد خطير».

وتابع أن «إسرائيل تعتبر كل فلسطيني يتواجد على أرضه ويدافع عن ممتلكاته بمثابة قنبلة موقوتة توجب قتله وهو أمر في منتهى الخطورة، في ضوء السماح للمستوطنين بحمل السلاح وقتل الفلسطينيين لمجرد الاشتباه بهم».

وكان الجيش الإسرائيلي قتل ثلاثة نشطاء فلسطينيين من حركة الجهاد الإسلامي في مدينة جنين في الضفة الغربية فجر السبت الماضي، بدعوى أنهم يخططون لشن هجمات ضد أهداف إسرائيلية.

من جهتها، اتهمت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إسرائيل بأنها «تحارب الوجود الفلسطيني المكثف في مدينة القدس خلال شهر رمضان».

وحذرت من أن إسرائيل «تنقل مستوى حربها المفتوحة على القدس ومقدساتها وجميع مناحي الحياة الفلسطينية فيها إلى مربعات خطيرة جدا، تتمثل في خنق حياة الفلسطيني المقدسي الاعتيادية».