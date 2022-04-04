شكرا لقرائتكم خبر سلال وخدمات طبية سعودية لليمن وغانا وكوسوفو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كثفت المملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية وتقديم الخدمات الطبية للمحتاجين حول العالم خلال الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك.

وفيما وزع المركز 102 طن و506 كجم من السلال الغذائية للفئات الأشد حاجة في مديريتي حديبو، وقلنسية بمحافظة سقطرى اليمنية، استفاد منها 5748 فردا، سلم أمس 2090 سلة غذائية في جمهورية غانا، استهدفت بلدات جديدة وماموبي ونعمة في العاصمة أكرا، واستفاد منها 2090 أسرة من الأسر المتعففة.

ووزع المركز 11 طنا و800 كجم من السلال الغذائية الرمضانية في مدينة ليبيان بجمهورية كوسوفو، استفاد منها 200 أسرة بواقع 1000 فرد، بينما واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن، وقدمت العيادات الطبية المتنقلة 285 خدمة في محافظة حجة اليمنية.