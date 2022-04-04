سامح شكري يعلن استعداد دول عربية للوساطة بين روسيا وأوكرانيا

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، عن استعداد دول عربية للقيام للوساطة لدعم مسار التفاوض المباشر بين روسيا وأوكرانيا لحل الأزمة.

وقال شكري، في تصريحات نقلتها وكالة "سبوتنيك" الروسية، عقب لقاء نظيره الروسي سيرخي لافروف في موسكو، إن مصر تدعو كافة الأطراف إلى التوقف عن التصعيد، مشدداً على ضرورة اللجوء الفوري للحلول السلمية والدبلوماسية بشأن الأزمة الأوكرانية.

وكان سامح شكري قد وصل إلى العاصمة الروسية موسكو برفقة وزراء خارجية مجموعة الاتصال العربية وأمين عام الجامعة العربية، أحمد أبو الغيط.

وصرح المتحدث باسم الخارجية، أحمد حافظ، بأن "الوزير سامح شكري ووزراء خارجية مجموعة الاتصال العربية وأمين عام جامعة الدول العربية يصلون إلى العاصمة موسكو، وذلك في إطار زيارتهم الحالية سعيًا نحو المساهمة في إيجاد حل دبلوماسي للأزمة في أوكرانيا".

ومن المقرر أن يستمع الوزراء العرب إلى مواقف الجانبين الروسي والأوكراني على ضوء المستجدات الأمنية والسياسية للأزمة في أوكرانيا، ويلتقي الوزراء العرب خلال زيارتهم إلى موسكو مع وزير الخارجية سيرجي لافروف، ويجري الوزراء مشاورات لاحقة في مدينة وارسو مع وزير خارجية أوكرانيا ديمترى كوليبا.