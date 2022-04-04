شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف للتنسيقية يرصد محطات فارقة في عمر التلفزيون المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فى إنفوجراف جديد، أشهر محطات فارقة في عمر التلفزيون المصري، جاء فيه أن أول نقل خارجى يبثه التليفزيون كان فى عام 1960، وأنه فى عام 1978 تم توصيل القناتين الى منطقة قناة السويس، وأنه فى عام 1961 تم إنشاء أول قسم للرسوم المتحركة.

ولفت الإنفوجراف إلى أنه فى عام 1970 تم إنشاء اتحاد الإذاعة والتليفزيون وأنه فى عام 1998 أطلق التليفزيون أول قناة إخبارية.

وكانت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد رصدت عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فى إنفوجراف لها، قرارات مهمة من الدولة المصرية لدعم ذوى الهمم، من بينها توفير برامج رياضية مخصصة لهم وصياغة برامج تستهدف تشغيل الشباب من ذوى الهمم، وإنتاج أعمال درامية وثقافية تستهدف إبراز قدراتهم وإبداعاتهم.

وتضمنت القرارات، تضمين متطلباتهم ضمن المشروعات المنفذة بمبادرة "حياة كريمة" والتوسع فى مجالات التدريب وتأهيل المعلمين على التعامل والتواصل معهم.