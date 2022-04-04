شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط مكثف لـ رشا أبو شقرة نائبة التنسيقية فى رمضان بدائرتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثفت النائبة رشا أبو شقرة أمين سر لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من نشاطها خلال شهر رمضان الكريم، حيث تعمل على التواصل مع أهالى الدائرة لمعرفة مطالبهم ومشاكلها والعمل على حلها، وكذلك التواصل مع المسئولين، للمساهمة فى حل المشكلات، وتقديم خدمات تليق بالأهالى .

وقامت النائبة رشا أبو شقرة، بإفتتاح عربيه أهلاً رمضان بشارع ناهيا تحت رعايتها وبمشاركة مديرية تموين الجيزة ،كما افتتحت سيارتان أهلاً رمضان لخدمه أهالي دائرة بولاق الدكرور بمنطقتي كفر طهرمس وصفط اللبن تحت رعايتها وبمشاركه مديرية تموين الجيزة.

وقالت النائبة رشا أبو شقرة، أن السيارات بهما سلع ومنتجات ذات أسعار مخفضه للتخفيف من أعباء المواطنين فى مواجهة غلاء الأسعار لتكون كافة السلع فى متناول الأيدى خاصة فى هذه الايام المباركة .

يعمل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على قدم وساق، للإسهام ليس فقط فى تنمية العمل السياسى، من خلال التكاتف خلف مشروع وطنى جامع، تتعاظم فيه المصلحة الوطنية لإرساء دعائم الدولة المصرية، ولكن أيضا في الحياة العامة والقضايا التى تخص المجتمع والتفاعل مع قضايا ومشاكل المواطنين .