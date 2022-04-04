موسكو: سنرد على قرار ألمانيا طرد دبلوماسيين روس

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب أ)

أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن بلادها لن تقف مكتوفة الأيدي بعد قرار برلين طرد دبلوماسيين روس في وقت سابق من اليوم الاثنين.

وقالت في ردها على سؤال ذي صلة: "سنرد أيضا على هذا العمل الشرير للآلة السياسية الألمانية"،بحسب ما أوردته قناة"أر تي عربية"الروسية.

كانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك قالت، اليوم الاثنين، إن بلادها قررت طرد "عدد كبير" من الدبلوماسيين الروس على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وشددت بيربوك على أن هؤلاء الموظفين في السفارة الروسية يشكلون "تهديدا للذين يبحثون عن حماية عندنا".

وسيكون أمام الأشخاص المعنيين بالقرار خمسة أيام لمغادرة ألمانيا.

وتفيد معلومات بأن هؤلاء الدبلوماسيين الروس هم أشخاص، يُفْتَرَض أنهم ينتمون إلى أجهزة استخبارات روسية.