البرلمان الأوروبي يقف دقيقة صمت حدادًا على ضحايا بوتشا الأوكرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - ستراسبورج - (د ب أ)

وقف البرلمان الأوروبي دقيقة صمت حدادا على الأشخاص الذين قتلوا في مدينتي بوتشا واربين وكل الأشخاص الذين عانوا بسبب الحرب والرعب والعنف.

كما دعت رئيسة البرلمان روبرتا ميتسولا، التي عادت للتو من أوكرانيا، المشرعين للضغط على حكوماتهم لتقديم مساعدات إنسانية وعسكرية إضافية لأوكرانيا وفرض عقوبات صارمة جديدة على روسيا.

وقالت ميتسولا "أوكرانيا تقاتل من أجل قيمنا في ظروف هي الأكثر صعوبة ويجب علينا أن ندعمهم"، مضيفة أن هناك حاجة إلى جهود إضافية لجعل الغزو غير القانوني "الخطأ الأكثر ثمنا" الذي ارتكبه الكرملين.

وكانت ميتسولا أول رئيسة لمؤسسة من مؤسسات الاتحاد الأوروبي تسافر إلى كييف وسط الحرب. ووصف رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال زيارتها، في نهاية الأسبوع الماضي، بأنها إشارة قوية على الدعم السياسي.