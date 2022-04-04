أسكته بـ 20 جنيهًا.. ضبط سائق "توكتوك" استدرج طفلًا للاعتداء عليه بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه في محافظة الدقهلية من ضبط سائق "توكتوك"، بقرية طنيخ التابعة للمركز نبروه، بعدما استدرج طفلًا عمره 7 سنوات وتعدى عليه جنسيًا، وأعطاه 20 جنيهًا مقابل عدم إبلاغ أسرته.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة نبروة من المدعو "السيد. ح. ال"، يتهم فيه المدعو "عبدالله. م. ف " 27 عامًا - سائق "توكتوك"، باستدراج نجله "ح" 7 سنوات، إلى سطح منزله، وتعدى عليه جنسيًا، وبعد بكاء الطفل أعطاه 20 جنيهًا، وطلب منه عدم إخبار أسرته.

بتقنين الإجراءات تمكن ضباط وحدة مباحث مركز نبروه من ضبط المتهم، وبمواجهته في محضر الشرطة اعترف بارتكاب الواقعة.

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