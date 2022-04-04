ألمانيا: الدبلوماسيون الروس المطرودون يعملون لدى استخبارات بلادهم

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ)

أعلنت الحكومة الألمانية أن الدبلوماسيين الروس الذين تم إعلانهم أشخاصا غير مرغوب فيهم، يعملون جميعهم لدى استخبارات بلادهم.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر مساء اليوم الاثنين: "تخيرنا 40 شخصا نعتبرهم محسوبين على أجهزة الاستخبارات الروسية".

وأضافت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس، الاشتراكي الديمقراطي: "قررنا إلزام هؤلاء الأشخاص الـ40 بمغادرة البلاد بأسرع ما يمكن". وقالت إن هذه خطوة حازمة ضد القيادة الروسية التي تقود حربا وحشية مروعة ضد السكان المدنيين الأوكرانيين".

وتابعت فيزر أن أجهزة الأمن الألمانية تراقب عن كثب الأدوات الاستخباراتية التي تستخدمها الحكومة الروسية، وقالت إن المستهدف هو حماية ألمانيا في مواجهة التجسس الروسي ومحاولات التأثير والأكاذيب والدعاية الحربية، "ونحن لن نسمح باستخدام هذه الحرب العدوانية الإجرامية كحرب معلومات في ألمانيا".

كانت وزيرة الخارجية انالينا بيربوك، أعلنت في وقت سابق من مساء اليوم أن الحكومة الألمانية قررت "إعلان عدد كبير من أعضاء السفارة الروسية أشخاصا غير مرغوب فيهم ،حيث كانوا يعملون هنا في ألمانيا كل يوم ضد حريتنا وضد تماسك مجتمعنا".

وأضافت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر" ولن نستطيع مواصلة تحمل هؤلاء".

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن بلادها سترد على طرد دبلوماسييها من ألمانيا.