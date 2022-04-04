غدًا.. تلاميذ رابعة ابتدائي يؤدون اختبار الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

يؤدي تلاميذ الصف الرابع الابتدائي، غدًا الثلاثاء 5 أبريل الاختبارات الشهرية لشهري فبراير ومارس، في مادة اللغة الإنجليزية.

وتعقد الاختبارات الشهرية، داخل المدارس، وسط اليوم الدراسي، على أن يكون مدة الامتحان حصة دراسية واحد "45 دقيقة" لكل امتحان.

وتهدف الاختبارات الشهرية، لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي، إلى قياس نواتج التعلم ومدى استفادة الطلاب من المناهج الجديدة والتفاعل معها.

وأصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا بشأن آلية عقد اختبارات طلاب الصف الرابع الابتدائي لشهري فبراير ومارس ونهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022.

ونص الكتاب الدوري على دمج اختبارات شهري فبراير ومارس باختبار واحد فقط، في الفترة من 2 إلى 6 أبريل 2022 طبقًا للجدول المرفق بالبيان، على أن تقتصر الأسئلة على خطة توزيع المنهج المقرر حتى نهاية شهر مارس، وتوضع الأسئلة عن طريق موجهي المواد الدراسية بالإدارة التعليمية - من بنك الأسئلة- ولكل مدرسة امتحان منفصل.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه تحسب الدرجة الكلية لكل مادة من 30 درجة وتقتصر الأسئلة على خطة توزيع المنهج لنهاية مارس.