الرئيس اليمني للحوثيين: ابتعدوا عن مشاريع إيران التدميرية

قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مساء اليوم الإثنين، في كلمة: «وحدوا صفوفكم، وصفوا قلوبكم، وانظروا للمستقبل احتراماً وإجلالاً لدماء الشهداء وآنين الجرحى والمعتقلين، ولمعاناة الشعب اليمني».

وأضاف: «أنا معكم و مع أي توصيات تدعم وحدة الصف، وتسعى لبناء دولة بمؤسسات وطنية قوية تصحح أي اختلالات».

وتابع: «أنا مع أي جهود تسعى لتحقيق السلام لأبناء شعبنا اليمني الذي سوف يسألنا الله جميعا عنه، وأنا معكم كما كنت في مؤتمر الحوار الوطني».

كذلك، قال الرئيس اليمني للحوثيين: «أقول لكم عودوا كمكون سياسي يمني يلتزم بالثوابت الوطنية الجمهورية والوحدة والديمقراطية وتعالوا لطاولة الحوار لنصنع السلام». وأكمل: «ابتعدوا عن مشاريع إيران التدميرية، عودوا لنلملم جراح وطننا الممزق، لنجعل ولاءنا لليمن الواحد والكبير. يدنا ممدودة لكم لسلام شامل وعادل مبني على المرجعيات الثلاث».

وأردف: «يؤسفني عدم حضور الحوثيين الذين مددنا إليهم يدنا للسلام عدة مرات وفي كل مشاورات أو مفاوضات».

وواصل كلامه: «كنت أتمنى أن يلبي الحوثيون هذه الدعوة من الأشقاء في مجلس التعاون، وأن يضعوا مصلحة اليمنيين فوق كل مصلحة».

كما دعا الحوثيين مرة أخرى لمراجعة حساباتهم والنظر من حولهم لحال شعبنا اليمني الذي يعاني في داخل وخارج اليمن من جراء هذه الحرب.