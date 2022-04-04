واشنطن: روسيا ستركز هجومها الآن على شرق أوكرانيا وجنوبها

قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جايك ساليفان، الإثنين، إن روسيا «تقوم بإعادة تموضع لقواتها بهدف تركيز هجومها على شرق أوكرانيا ومناطق في جنوبها».

ورأى أن «روسيا حاولت إخضاع أوكرانيا بكاملها وفشلت.. الآن ستحاول السيطرة على أجزاء معينة من البلاد».

مشيرا إلى أن هذه المرحلة الجديدة من الهجوم الروسي «قد تستمر شهورا أو أكثر».