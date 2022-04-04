مقتل 10 مدنيين وإصابة 46 في قصف على ميكولاييف

قتل 10 مدنيين وأصيب 46 على الأقل في عمليات قصف استهدفت ميكولاييف الواقعة في جنوب أوكرانيا، على ما أعلن الإثنين رئيس بلدية المدينة أولكسندر سينكيفيتش.

وأوضح في رسالة بالفيديو أن الضربة الأولى التي نفذها الجيش الروسي عند الساعة الرابعة بتوقيت غرينتش، أسفرت «عن مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين، من بينهم اثنان في حالة خطرة»، قبل أن تليها ضربة أخرى قتل فيها «تسعة أشخاص وأصيب 41 آخرون»، مشيرا إلى أن عدد الضحايا قد يرتفع.