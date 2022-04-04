مقتل 10 مدنيين وإصابة 46 في قصف على ميكولاييف

وأوضح في رسالة بالفيديو أن الضربة الأولى التي نفذها الجيش الروسي عند الساعة الرابعة بتوقيت غرينتش، أسفرت «عن مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين، من بينهم اثنان في حالة خطرة»، قبل أن تليها ضربة أخرى قتل فيها «تسعة أشخاص وأصيب 41 آخرون»، مشيرا إلى أن عدد الضحايا قد يرتفع.
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