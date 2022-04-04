بايدن يدعو إلى محاكمة بوتين في "جرائم حرب" وموسكو ترد: لنبدأ بالعراق ويوغسلافيا

المنامة - ياسر ابراهيم - وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، بأنه مجرم حرب، ودعا إلى عقد محاكمة مختصة بجرائم الحرب، مع تصاعد الغضب العالمي بسبب مقتل مدنيين في بلدة بوتشا الأوكرانية.



وقال بايدن للصحافيين في البيت الأبيض "رأيتم ما حدث في بوتشا… إنه مجرم حرب".



واكتُشفت مقبرة جماعية وجثث مقيدة لأشخاص قُتلوا بالرصاص من مسافة قريبة في بوتشا، خارج كييف، وهي بلدة استعادتها القوات الأوكرانية من القوات الروسية، مما يدفع الولايات المتحدة وأوروبا على ما يبدو إلى فرض عقوبات إضافية على موسكو.



وقال بايدن "علينا أن نجمع المعلومات. علينا أن نواصل تزويد أوكرانيا بالأسلحة التي تحتاجها لمواصلة القتال. وعلينا الحصول على كل التفاصيل حتى تكون هذه محاكمة فعلية تتعلق بجرائم الحرب".



وأضاف بايدن أن بوتين "وحشي، وما يحدث في بوتشا شائن، وشاهده الجميع".



موسكو ترد

وردت وزارة الخارجية الروسية على تصريحات بايدن، بأن إجراءات المحكمة يجب أن تبدأ من يوغوسلافيا والعراق.



وكتبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على قناتها على تيليغرام: "بايدن يدعو لمحاكمة جرائم الحرب… فكرة عظيمة، دعه يبدأ أولا من قصف يوغوسلافيا واحتلال العراق"، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.



ونفى الكرملين بشكل قاطع أي اتهامات تتعلق بقتل مدنيين، بما في ذلك في بوتشا، إذ قال إن أوكرانيا دبرت واقعة القبور والجثث لتشويه صورة روسيا.



(وكالات)