قتلى وإصابات في قصف روسي على ميكولاييف جنوب أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 4 أبريل 2022 10:23 مساءً - منذ 7 دقائق

قتل 10 مدنيين وأصيب 46 آخرون على الأقل في عمليات قصف استهدفت ميكولاييف الواقعة في جنوب أوكرانيا، وفق ما أعلن الإثنين رئيس بلدية المدينة أولكسندر سينكيفيتش.

وأوضح سينكيفيتش في رسالة بالفيديو أن الضربة الأولى التي نفذها الجيش الروسي عند الساعة الرابعة بتوقيت جرينتش أسفرت “عن مقتل شخص وإصابة 5 آخرين من بينهم اثنان في حال خطرة” قبل أن تليها ضربة أخرى قتل فيها “9 أشخاص وأصيب 41 آخرون” مشيرا إلى أن عدد الضحايا قد يرتفع.

وأعلن رئيس بلدية ماريوبول المحاصرة في جنوب شرق أوكرانيا فاديم بويتشينكو أن المدينة “دمرت بنسبة 90%” فيما “40% من بنيتها التحتية غير قابلة للإصلاح”.

وقال بويتشينكو في مؤتمر صحفي الإثنين “الخبر المحزن هو أن 90% من البنية التحتية للمدينة دُمرت، و40% منها غير قابلة للإصلاح”، مضيفاً أن “نحو 130 ألف نسمة” لا يزالون محاصرين فيها.

قبل الحرب، كان عدد سكان ماريوبول نحو نصف مليون نسمة.

وأضاف بويتشينكو “الجيش الروسي يدمر ماريوبول بوحشية القصف لا يتوقف”، لاسيما “قاذفات الصواريخ المتعددة”.

وأكد أنّ الهجمات على ماريوبول تأتي خصوصاً “من البحر”، حيث توجد “سفن روسية”.

وقال آسفاً: “نخطط لإجلاء السكان المتبقين، لكن لا يمكننا القيام بذلك اليوم”.

ويتبادل الروس والأوكرانيون منذ عدة أيام مسؤولية الصعوبات التي تواجه عمليات الإجلاء من ماريوبول إلى زابوريجيا، على بعد أكثر من 200 كيلومتر غرباً.

وتعرضت ماريوبول للدمار، إذ يحاصرها الجيش الروسي منذ أكثر من شهر ويقصفها، تاركاً السكان لمصيرهم في ظروف مروعة.