“مشكلة ضمير”.. لافروف يعلق على تصريحات بايدن عن بوتين

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 4 أبريل 2022 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الإثنين، إن بلاده تواجه حملة تشويه بشأن مزاعم عن ارتكاب جرائم حرب في مدينة بوتشا الأوكرانية.

وأضاف لافروف عقب لقاء مع المجموعة الوزارية العربية بشأن أوكرانيا، إن روسيا تتعرض لحملة تشويه شبيهة بحملات “الخوذ البيض” في سوريا.

وقال وزير الخارجية الروسي إن التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي جو بايدن عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تظهر أن البعض في الغرب لديه مشكلة ضمير.

وأضاف أن هناك تدخلات خارجية تدفع أوكرانيا نحو تمديد العنف على الأرض، وقال “نأمل أن يتمسك الوفد الأوكراني في المفاوضات بمصالح بلاده وشعبه وليس بمصالح دول أخرى”.

وطالب أوكرانيا بأن تتخلى عن فكرة الانضمام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) وأن تتمسك بسياسة الحياد.

وأكد لافروف أن حلف الناتو ليس في استطاعته تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا.

كما اتهم الوزير الروسي “الغرب بقيادة واشنطن” بمحاولة خلق “عالم أحادي القطب”.

أما على صعيد القضايا العربية، فقال لافروف إنه ناقش مع الوفد الوزاري، الوضع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتطابقت الآراء تماما في ملف فلسطين.

وقال “ناقشنا ملفات اليمن وليبيا وسوريا.. واحتمال عودة سوريا إلى الجامعة العربية قريبا”.

وضمت المشاورات المُنعقدة في موسكو من وزراء خارجية مجموعة الاتصال العربية وأمين عام جامعة الدول العربية، ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بشأن الأزمة في أوكرانيا.