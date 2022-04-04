وزير خارجية أوكرانيا: الفظائع التي رأيناها في بوتشا “غيض من فيض”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 4 أبريل 2022 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

قال وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا اليوم الإثنين إن الأدلة على عمليات قتل المدنيين في بلدة بوتشا هي مجرد “غيض من فيض”، أي قليل من كثير أو بعض من كل، مشيرا إلى أنها تبين الحاجة إلى فرض عقوبات أشد على موسكو.

وقالت السلطات الأوكرانية اليوم الإثنين إنها تحقق في جرائم حرب يحتمل أن تكون روسيا ارتكبتها بعد أن أظهرت صور من بوتشا جثث مدنيين ملقاة على الأرض وقبورا مؤقتة.

وقال كوليبا في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس “الفظائع التي رأيناها في بوتشا هي مجرد غيض من فيض من جميع الجرائم التي ارتكبها الجيش الروسي”.

ومضى قائلا: “أنصاف الإجراءات لم تعد كافية. أطالب بفرض أشد العقوبات هذا الأسبوع. هذا هو نداء ضحايا أعمال الاغتصاب والقتل”.

روسيا ارتكبيت “مجزرة متعمدة”

واتهمت أوكرانيا روسيا بارتكاب “مجزرة متعمّدة” في بوتشا غداة العثور على عشرات الجثث في البلدة الواقعة في شمال غربي كييف، بعد استعادتها من القوات الروسية، مما أثار استياء مسؤولين غربيين.

ونشرت وزارة الدفاع الأوكرانية صورا قالت إنها من بلدة بوتشا تُظهر جثثا متناثرة في الشوارع.

وتتهم كييف القوات الروسية التي كانت تسيطر على بوتشا بتنفيذ إعدامات في صفوف السكان. وشبهت الوضع في البلدة بما جرى في سربرنيتسا البوسنية التي قتل فيها الآلاف خلال الحرب في منتصف التسعينيات.