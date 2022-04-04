بالصور.. انتشار أمني قرب دور العبادة والاماكن العامة في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، صوراً لانتشار القوات الامنية قرب دور العبادة والاماكن العامة في بغداد.

وقال إعلام عمليات بغداد في بيان، إنه "بإشراف مباشر من القادة والامرين، قواتنا الامنية مستمرة في تنفيذ الخطة الامنية الخاصة بشهر رمضان المبارك، وانتشار القطعات لحماية دور العبادة والاماكن العامة في جانبي الكرخ والرصافة".

وعزا البيان الانتشار الى "تفويت الفرصة على المجاميع الارهابية من تحقيق غاياتهم ونواياهم الخبيثة ومنع كل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين واستقرارهم ضمن قاطع المسؤولية".