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الجيش الصومالي يقتل 7 مسلحين وسط البلاد

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الدمام - شريف احمد - أعلن الجيش الصومالي مقتل 7 من مسلحي حركة الشباب الإرهابية وإصابة آخرين خلال عملية أمنية في منطقة قريبة من بلدة "وسيل" جنوبي محافظة مدغ وسط الصومال.

وأشار قائد الجيش الصومالي الجنرال أودو يوسف راغي، إلى أن القوات تمكنت خلال العملية من إلقاء القبض على مسلحين مصابين وضبط أسلحة.

وشدد الجنرال على أن العملية استهدفت الإرهابيين في المنطقة لتقليل خطرهم، مضيفا أنهم سيستمرون في مثل هذه العمليات ضد المسلحين حتى عودة الاستقرار للبلاد.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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