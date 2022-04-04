شكرا لقرائتكم خبر عن هجمات المدفعية الروسية لا تتوقف عن «خاركيف» الأوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الجيش الأوكراني إنه لا يزال يسجل هجمات بالمدفعية الروسية على مدينة خاركيف المحاصرة في شرق البلاد.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، إن هناك إمكانية وقوع هجمات جوية وصاروخية على أهداف مدنية في خاركيف.

وبالإضافة إلى ذلك، عززت روسيا الدفاعات الجوية لقواتها في المنطقة وفي مدينة بيلجورود على الجانب الروسي من الحدود.

وقد تعرض مستودع للوقود للاحتراق في بيلجورود الأسبوع الماضي، وقالت موسكو إن أوكرانيا شنت هجوما بمروحية ضد منشأة التخزين.

وبينت هيئة الأركان العامة إنها تراقب تحركات القوات الروسية، التي تم سحبها من ضواحي كييف صوب بيلاروس في الشمال.

وأضافت إنه سيتم نقل هذه الوحدات إلى داخل روسيا من بيلاروس بهدف استخدام هذه القوات مجددا، للقتال في شرق أوكرانيا.