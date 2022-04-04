رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ ستتنحى في يونيو

04 أبريل , 2022
هونغ كونغ: أعلنت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام الإثنين، أنها ستتنحى في يونيو(حزيران)، بعد ولاية شهدت بخروج تظاهرات ضخمة مؤيدة للديموقراطية وعزل الاقليم عن العالم لمكافحة تفشي كوفيد-19.
قالت لام المدعومة من بكين إنها لن تترشح لولاية ثانية في مايو(أيار)، عندما تعين لجنة مصغرة الزعيم الجديد للاقليم.
واوضحت أمام الصحافيين "سوف أنهي ولايتي التي امتدّت على خمس سنوات كرئيسة للسلطة التنفيذية في 30 يونيو(حزيران)، وأختم رسمياً مسيرتي المهنية التي استمرت 42 عاماً في الحكومة".
وأكدت لام (64 عاماً) أن قادة بكين الذين أبلغتهم بنواياها في مارس(آذار) 2021، "تفهموا واحترموا" خيارها الذي عزته إلى "اعتبارات عائلية".
وقالت "علي أن أضع أفراد عائلتي في المرتبة الأولى، وهم يعتبرون أن الوقت حان للعودة إلى المنزل".
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