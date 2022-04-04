زيلينسكي: أفعال روسيا في أوكرانيا تُصعب المفاوضات

كييف: قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الإثنين، إنه أصبح من الصعب على بلاده التفاوض مع روسيا منذ أن علمت بحجم الفظائع المزعومة التي ارتكبتها القوات الروسية على أراضيها.

وقال زيلينسكي "هذه جرائم حرب وسيقر العالم بأنها إبادة جماعية".

ونفى الكرملين أي اتهامات تتعلق بقتل مدنيين في بلدة بوتشا الأوكرانية بعد العثور على جثث هناك.