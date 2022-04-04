04 أبريل , 2022
كييف: قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الإثنين، إنه أصبح من الصعب على بلاده التفاوض مع روسيا منذ أن علمت بحجم الفظائع المزعومة التي ارتكبتها القوات الروسية على أراضيها.
وقال زيلينسكي "هذه جرائم حرب وسيقر العالم بأنها إبادة جماعية".
ونفى الكرملين أي اتهامات تتعلق بقتل مدنيين في بلدة بوتشا الأوكرانية بعد العثور على جثث هناك.
كانت هذه تفاصيل خبر زيلينسكي: أفعال روسيا في أوكرانيا تُصعب المفاوضات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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