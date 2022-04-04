روسيا تعلن رفع الحظر عن الرحلات الجوية من وإلى 52 دولة.. وترد على الاتهامات الأوكرانية

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت روسيا رفع الحظر عن الرحلات الجوية من وإلى 52 دولة اعتبارا من 9 أبريل، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، كما ردت على الاتهامات الأوكرانية بأن القوات الروسية ارتكبت فظائع بحق المدنيين، ووصف ذلك بـ"الاستفزاز".

وفي سياق متصل، نفى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الاثنين، الاتهامات الأوكرانية بأن القوات الروسية ارتكبت فظائع بحق المدنيين، ووصف ذلك بـ"الاستفزاز".

وقال لافروف، في مستهل محادثاته اليوم مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، مارتن غريفيث، إن موسكو ترى في الادعاء الأوكراني بارتكاب مذبحة ضد المدنيين في بلدة بوتشا الواقعة خارج كييف "استفزازا يشكل تهديدا مباشرا للسلام والأمن العالمي".

وأشار لافروف إلى أن روسيا دعت إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي، لكن المملكة المتحدة - التي تترأس المجلس حاليا - رفضت عقده.

وتعهد وزير الخارجية الروسي بالضغط من أجل عقد الاجتماع.

وقالت السلطات الأوكرانية، في وقت سابق، إنها عثرت على 410 جثث على الأقل لمدنيين في مناطق خارج كييف بعد انسحاب القوات الروسية الأسبوع الماضي، وكانت أيادي معظهم مقيدة وعليهم علامات تعذيب.