شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عقوبة إنشاء مزرعة سمكية بدون ترخيص وفقا لقانون البحيرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاقب قانون البحيرات والثروة السمكية الصادر برقم 146 لسنة 2021، كل من أنشأ أى مزرعة سمكية أو مفرخ سمكى بدون ترخيص بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.

ووفقا للقانون يحظر إنشاء أى مزرعة سمكية أو مفرخ سمكى غير المؤجر من الجهاز إلا بترخيص منه وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز ألفى جنيه سنويًا للفدان الواحد أو جزء منه.

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص وفئات هذا الرسم على أن تسدد نقدًا أو إلكترونيًا طبقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه.

ووفقا للقانون، تكون رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقًا للفئات المختلفة بحد أقصى خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم على أن تسدد نقدًا أو إلكترونيًا طبقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه.

كما سمح القانون بإعفاء رخص وبطاقات الصيد من الرسوم السنوية المفروضة كلها أو بعضها عند ثبوت عدم صلاحية المركب أو عجز الصياد عن ممارسة مهنة الصيد مدة لا تقل عن شهر أو فى حالة الصيد فى مناطق الصيد النائية غير المستغلة أو المضارة بسبب الكوارث.

ونصت المادة رقم 48 من قانون تنمية البحيرات على أنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء طبقًا لظروف الإنتاج الخاصة بالصيد تعديل الرسوم المفروضة فى مناطق الصيد كلها أو بعضها بحيث لا يجاوز التخفيض ربع الرسوم ولا تجاوز الزيادة النصف.