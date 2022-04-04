ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الاثنين خلال التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

واصل سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر الارتفاع خلال التعاملات، وزاد الجرام 3 جنيهات، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، مع صعود سعر المعدن عالميًا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية.

وكان سعر جرام الذهب صعد 5 جنيهات في منتصف التعاملات، ليواصل ارتفاعه خلال التعاملات المسائية، ويصبح قيمة الارتفاع 8 جنيهات للجرام.

ووفقا لقول ناجي فرج رئيس اللجنة الاقتصادية بشعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، في وقت سابق لمصراوي، فإن مبيعات محلات الذهب شهدت راتفاعًا خلال الفترة الماضية، نتيجة زيادة الإقبال على الشراء الذهب سواء مشغولات ذهبية أو سبائك لاتخاذ المستهلكين المعدن الأصفر كملاذًا آمنًا.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 650جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 836 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 975 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 1114 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

زاد سعر الجنيه الذهب إلى 7800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

صعد سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، إلى نحو 1931 دولارا للأوقية، بزيادة قدرها 0.32%، فقا لبيانات وكالة بلومبرج، في الساعة 3:30 عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من الخليج 365 : أسعار الذهب